У России был другой бело-сине-красный флаг. Вместо синего – лазоревый. Почему так и почему он изменился?

На турнире по фигурному катанию были разные флаги России

Budapest Trophy – турнир-сенсация в фигурном катании. Анна Щербакова впервые с января 2020 года осталась без первого места. Все это время она выигрывала каждый турнир, где выходила на лед. Стала трехкратной чемпионкой России, победила на ЧМ-2021, а теперь ее обогнала Майя Хромых. Для Хромых это был первый официальный взрослый международный старт.

Фигуристка Хромых выиграла турнир Budapest Trophy. Щербакова стала второй

Венгерская национальная федерация фигурного катания вела прямую трансляцию соревнований на Budapest Trophy. На ее ютуб-канале сохранилась запись трансляции четвертого дня. Там же можно посмотреть женскую церемонию награждения (примерно с 7:01:00). Мы покажем здесь скриншотами главный момент, которым она запомнилась.

Организаторы вынесли на лед три флага России – по числу призеров. Но на одном из них был голубой (лазоревый) цвет средней полосы – это флаг России старого образца. Два других флага были актуальными. Девушки с флагами сначала стояли рядом с фигуристками, когда те приглашались на награждение. Потом уехали в подтрибунное помещение. Так это выглядело: