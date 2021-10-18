У России был другой бело-сине-красный флаг. Вместо синего – лазоревый. Почему так и почему он изменился?
На турнире по фигурному катанию были разные флаги России
Budapest Trophy – турнир-сенсация в фигурном катании. Анна Щербакова впервые с января 2020 года осталась без первого места. Все это время она выигрывала каждый турнир, где выходила на лед. Стала трехкратной чемпионкой России, победила на ЧМ-2021, а теперь ее обогнала Майя Хромых. Для Хромых это был первый официальный взрослый международный старт.
Фигуристка Хромых выиграла турнир Budapest Trophy. Щербакова стала второй
Венгерская национальная федерация фигурного катания вела прямую трансляцию соревнований на Budapest Trophy. На ее ютуб-канале сохранилась запись трансляции четвертого дня. Там же можно посмотреть женскую церемонию награждения (примерно с 7:01:00). Мы покажем здесь скриншотами главный момент, которым она запомнилась.
Организаторы вынесли на лед три флага России – по числу призеров. Но на одном из них был голубой (лазоревый) цвет средней полосы – это флаг России старого образца. Два других флага были актуальными. Девушки с флагами сначала стояли рядом с фигуристками, когда те приглашались на награждение. Потом уехали в подтрибунное помещение. Так это выглядело:
Различие в цветах – история из 90-х. Тогда она закреплялась документально
22 августа в России отмечается День государственного флага России. Так происходит с 1994 года, но история с цветами началась раньше. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР принял решение о признании национальным символом бело-лазорево-алый флаг. Чуть позже он официально стал государственным флагом. Подобный флаг был и на награждении в Венгрии.
Флаг 1991 года отличался от современного по соотношению сторон – 1:2 вместо 2:3. В таком виде он просуществовал до декабря 1993 года. Потом Борис Ельцин подписал указ, по которому лазоревый цвет официально поменялся на синий, а алый – на красный. И соотношение ширины и длины стало таким же привычным, каким мы видим на флаге сейчас. Об этом писал ТАСС.
Лазоревым называется настоящий голубой цвет или цвет лазури. В 90-е это слово употреблялось гораздо чаще, чем сейчас. Поэтому в официальных документах именно им назывался цвет средней полосы на флаге России. Иногда им называют и оттенки синего. Так считалось и в 90-е. Даже до 1993 года на мероприятиях часто мелькал флаг с темно-синей полосой.
Бело-сине-красный флаг стал актуальным еще Петре I, а впервые появился в 1668-м при царе Алексее Михайловиче. В 1705 году Петр I приказывал поднимать его на торговых судах, оттенки синего позже менялись. Трехцветный российский флаг был упразднен в 1918 году – тогда государственным стал красный флаг с серпом и молотом.
В 1991 году признание трехцветного флага считалось возвращением к историческим цветам. Минобрнауки в официальном видео не упоминает смену цветов 1993-го. Там сразу называется дата 22 августа 1991 года, когда государственный флаг снова стал трехцветным. Так происходит именно из-за той же трактовки понимания. Лазоревый цвет = синий цвет.
В истории лазоревый цвет упоминался в документах еще при том же царе Алексее Михайловиче, но тогда через него тоже просто описывался синий. Обращение к историческим документам – одна из нескольких теорий (о них даже есть разные видео), почему лазоревый цвет неожиданно оказался в документах. Историческими цветами все-таки считаются белый, синий и красный.
Флаги с голубой (или лазоревой) полосой действительно были после документального признания. Но в начале 90-х цвет флага постоянно менялся, потому что точный оттенок синего не закреплялся документально. Поэтому рядом могли висеть флаги с разными оттенками синего и красного цветов. Это не считалось нарушением.
Некоторые люди до сих пор считают именно цвет флага с лазоревым оттенком самым подходящим для страны:
Студия Артемия Лебедева в 2020 году показывала градиентный вариант флага России с оттенками голубого. Тогда это объяснялось так: «Пусть все те же элементы, но теперь из года в год шире поле градиента и диффузия идет!» В фейсбуке есть развернутый вариант стихотворения, которое посвящено новому варианту флага России. Лебедев предлагал сделать цвета флага мягче.
Вариант флага с тем самым лазоревым цветом до сих пор используется во время праздников в разных городах. Например, так было на мотопробеге в Перми. В Амурской области в таких цветах люди рисовали элементы стрит-арта. На главном флагштоке страны бело-лазорево-алый флаг (по документам) был впервые поднят в декабре 1991 года. Сейчас он хранится в Екатеринбурге.