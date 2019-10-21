Павел Дацюк
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#Павел Дацюк #КХЛ #Хоккей #Автомобилист

Как появление Дацюка повлияло на результаты «Автомобилиста»

21 октября 2019, 20:07

Павел Дацюк сыграл за «Автомобилист» уже девять матчей. Из них команда проиграла семь:

  • «Витязь» – «Автомобилист» – 1:0 (ОТ)
  • «Спартак» – «Автомобилист» – 1:0
  • «Автомобилист» – «Локомотив» – 4:1
  • «Автомобилист» – «Динамо» – 1:4
  • «Автомобилист» – «Трактор» – 3:0
  • СКА – «Автомобилист» – 2:1 (ОТ)
  • «Динамо» – «Автомобилист» – 6:3
  • «Автомобилист» – «Авангард» – 1:3
  • «Автомобилист» – «Ак Барс» – 1:6

Еще в двух играх за этот период Павел Дацюк не играл, но в них «Автомобилист» тоже не победил. С момента дебюта Дацюка в составе «Автомобилиста» его клуб проиграл девять из 11 матчей. Сам Дацюк имеет показатель полезности -3 и всего одну голевую передачу. Он сделал ее в победном матче с «Локомотивом».

Maksim Konstantinov/Global Look Press

До первой игры с участием Дацюка «Витязь» провел девять матчей. В них команда восемь раз победила. Единственное поражение в матче со «Спартаком» (2:4) было перед включением Дацюка в основной состав. Одного Дацюка сложно обвинять в поражениях «Автомобилиста», но совпадение с его появлением и общая тенденция уже пугают.

В таблице Восточной конференции «Автомобилист» уже седьмой, а разница шайб ушла в минус (48:52).

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