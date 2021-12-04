Battlefield 2042 – самая критикуемая игра года. Игроки страдают от багов, глава студии уволился

Оговоримся, что одна игра собрала больше плохой критики – GTA: The Trilogy, но это все-таки не новая игра, а ремастер.

Среди новых релизов именно Battlefield 2042 – самая спорная.

Самое смешное и больное в игре – баги (их ооочень много)

Помните, как все ругались на Cyberpunk 2077 в прошлом году? Battlefield 2042 – тоже игра про будущее, и тоже с проблемами сразу после выхода. Куча багов и проблемы с оптимизацией отражаются в тысячах нарезок в соцсетях.

Вот 11 минут того, какие в игре есть проблемы с взаимодействием мира.