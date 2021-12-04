Battlefield
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#Battlefield

Battlefield 2042 – самая критикуемая игра года. Игроки страдают от багов, глава студии уволился

5 часов назад

Оговоримся, что одна игра собрала больше плохой критики – GTA: The Trilogy, но это все-таки не новая игра, а ремастер.

Среди новых релизов именно Battlefield 2042 – самая спорная. 

Самое смешное и больное в игре – баги (их ооочень много)

Помните, как все ругались на Cyberpunk 2077 в прошлом году? Battlefield 2042 – тоже игра про будущее, и тоже с проблемами сразу после выхода. Куча багов и проблемы с оптимизацией отражаются в тысячах нарезок в соцсетях. 

Вот 11 минут того, какие в игре есть проблемы с взаимодействием мира. 

И такие отдельные курьезы тоже удивляют.

За что еще ругают Battlefield 2042?

🎮 Нет сюжетной одиночной кампании. Хотя формально в основе игры есть сюжет – противостояние России и США. Тогда что вообще делать в Battlefield? Сражаться в нескольких режимах с другими игроками. Например, завоевывать территорию со своей армией из реальных людей в онлайне. Всего (на новых консолях) поучаствовать в одной игре могут до 128 человек.

🎮 Мир игры ушел в будущее и потерял серьезность войны. Теперь Battlefield – это весело, но фанатам смена интонации не нравится. Например, можно играть в костюме Деда Мороза – не очень уместно для духа игры.

🎮 Слишком большая карта, которая себя не оправдывает. Игроки обычно скапливаются на одном участке, и куча пространства нужна просто для того, чтобы ее нудно преодолеть – и добраться до места замеса.

🎮 Типичное несоответствие между трейлером и того, что вышло на деле. Например, в игре есть погодные аномалии (торнадо и песчаные бури), но запоминаются они только в презентационных роликах – в игре ощущаются слабовато и выглядят не эпично.

🎮 Раньше в Battlefield в мультиплеере игрок выбирал один из четырех классов (штурмовик, медик, разведчик, поддержка). Их заменили на десять «специалистов». Игроки ругаются, потому что ничего непонятно – старая работающая система поломана. 

🎮 Мало оружия. Всего 22 вида. И снайперская винтовка мощнее бьет по танку, чем ракетница.

🎮 Кривое управление транспортом.

🎮 Проблемы с сетевым режимом.

🎮 Неудобное и непонятное меню.

А за что-нибудь хвалят?

Да, игрокам зашел режим Portal. Там два больших плюса по сравнению с новыми режимами:

  • Старые карты и старые правила Battlefield
  • Возможность придумать свои правила и свою карту. Например, можно настроить свою карту так, что у игроков в арсенале будут только гранатометы, и перезаряжаться они способны только после пяти подпрыгиваний.

Дошло все до того, что игру сейчас доделывают именно разработчики Portal. Глава DICE (студии, которая делает Battlefield) Оскар Габриельсон из-за всех скандалов покинул пост. Вообще Electronic Arts (да, ей принадлежит игра) сглаживает углы обещаниями – у Battlefield появится «своя вселенная», и новые части разработает более крупный штат геймдизайнеров.

Игра активно исправляется патчами, но всплывают новые баги. Например, в игре за компьютером некоторые игроки могут двигать мышкой только по вертикали.

Battlefield 2042 вскрыл еще одну проблему – игроки не доверяют журналистам, которые играют раньше всех и пишут хорошие рецензии

Оценки Battlefield от игровых журналистов в целом умеренно-неплохие. Журнал EGM вообще поставил игре пять звезд из пяти.

Только обычные игроки разнесли новый Battlefield – оценка на Metacritic от 64 до 71 балла на разных консолях. Звучит не так катастрофично вроде бы, но для серии Battlefield – это худшие оценки. В Steam игра вообще попала в десятку игр с самыми плохими рецензиями.

В России больше всего мемов и скандалов вызвала реакция блогера Антона Логвинова. В начале октября, за месяц до полного релиза, он выпустил видео с восторгами и озаглавил: «Battlefield 2042 – моя персональная игра года!» В обзоре Логвинов называет графику «охренительной»: по ощущениям это его любимая Battlefield 3, только с техническими возможностями 2021 года.

Комментаторы обзор не оценили, задизлайкали видео (увы, ютуб теперь их счетчик скрывает) и много шутят про чемоданы. Если что – это мем среди русских геймеров. Он отсылает к тому, что крупные игровые медиа и журналисты заранее получают доступ к игре, играют и рассказывают свои впечатления, но расхваливают игру, потому что им занесли чемоданы с деньгами.

Логвинов обиделся на хейт и писал, что недоработки игры связаны из-за него: разработчики читают плохие комментарии, расстраиваются и не хотят исправлять ошибки. Логвинов до сих пор поддерживает игру: постит твиты с ее хештегом и защищает в спорах.

Но даже после больших обновлений популярность Battlefield 2042 падает в Steam. После выхода игры онлайн на пике (количество игроков по всему миру, которые в один момент играют) доходил до ста тысяч человек. Спустя две недели пик едва добирается до 30 тысяч. 

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