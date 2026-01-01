Battlefield

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Серия компьютерных игр в жанре тактико-стратегического шутера от первого лица
Дата выхода
2002 г.
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Материалы
Battlefield 2042 – самая критикуемая игра года. Игроки страдают от багов, глава студии уволился
#Battlefield
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