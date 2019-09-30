Решение ФИФА по трансферу погибшего Салы: «Кардифф» заплатит «Нанту» 5,3 млн фунтов
Аргентинский нападающий Эмилиано Сала погиб в результате авиакатастрофы. Это произошло 21 января 2019 года. За три дня до этого «Кардифф» оформил трансфер игрока, купив его за 15 миллионов фунтов у «Нанта».
Возвращаясь в Кардифф, самолет с Салой на борту потерпел крушение. 3 февраля спасатели нашли обломки фюзеляжа самолета недалеко от Нормандских островов, еще через три дня было обнаружено тело Салы.
В августе был опубликован отчет AAIB. Следствие подтвердило – в самолет проник угарный газ из-за утечки. Это могло стать причиной падения, поскольку при отравлении угарным газом люди теряют сознание.
Прошло более полугода, но «Кардифф» и «Нант» никак не могут договориться о деньгах за Салу. Французы пожаловались в ФИФА, валлийцы ссылаются на то, что трансфер прошел с нарушениями, к тому же игрока не зарегистрировали в АПЛ. По мнению руководства «Нанта», трансфер полностью соответствовал требованиям ФИФА.
Поскольку клубы так и не смогли найти компромисс, к делу подключилась ФИФА. О ее решении объявил BBC: ФИФА обязала «Кардифф» выплатить 5,3 млн фунтов – такая сумма должна была стать первым платежом валлийского клуба за переход Салы. Притом вторая часть суммы будет выплачена в январе 2020-го.
BBC также сообщает о заявлении «Кардиффа». В нем говорится, что клуб признает решение ФИФА и запросит дальнейшие разъяснения по их сообщению, чтобы определиться со своими дальнейшими шагами в этой ситуации.