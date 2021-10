Фанат из Дании застрял в аэропорту после Лиги Европы. Люди собрали деньги и ждут, когда он вернется домой

Hej alle. Den her historie er ved at udvikle sig i en fuldstændig surrealistisk retning. Da flere allerede har skrevet, at jeg burde åbne boksen igen, så gør jeg det altså. Umiddelbart er alt allerede betalt, så pengene vil gå til at nedsætte udgifterne. Boks: 7811AJ https://t.co/hPP8CYRdSA