Фанат из Дании застрял в аэропорту после Лиги Европы. Люди собрали деньги и ждут, когда он вернется домой
«Брондбю» играл против «Рейнджерс» (0:2) гостевой матч в Лиге Европы. Теперь команда идет последней в группе с разницей мячей 0:5 после трех игр. 18-летний фанат Кристиан Петерсен после матча переживал не только из-за результата. Он поддерживал «Брондбю» на трибунах в Шотландии, но потом не улетел домой на запланированном рейсе.
Петерсен подробно рассказывал о ситуации в твиттере (вся серия твитов – вот). Кратко: по каким-то причинам Петерсену (возможно, он не один) отказали в регистрации на рейс. Он просил помощи у сотрудников аэропорта, связывался с авиакомпанией, но ничего не получилось. Петерсен написал, что теперь ему придется ночевать в разных местах несколько дней.
«Я пропущу учебу – а там у меня уже много пропусков. Я пропущу дерби в эти выходные».
Хотя еще во время матча Петерсен выкладывал видео с трибун – радовался даже при счете 0:2:
На твиты Петерсена откликнулись фанаты разных датских клубов. Он забронировал обратные билеты – это стоило 5600 датских крон. Эти деньги Петерсену прислали болельщики. Он поблагодарил всех за поддержку и даже рассказал, что возвращается домой. Все за него порадовались, но дальше у Петерсена снова возникли сложности.
2200 крон он потратил на тест от коронавируса – без него Петерсену снова отказывали в перелете. Чтобы снова не просить деньги у фанатов, Петерсен все перебронировал. Таким будет его новый путь: «Лететь в Гданьск, потом в Гамбург, потом на автобусе до Копенгагена. Будем дома только в понедельник вечером, но это самый дешевый вариант».
Матч «Брондбю» и «Копенгагена» пройдет 24 октября. Теперь Петерсен на него точно не успевает, поэтому продает билеты. Один из фанатов написал ему мотивационное пожелание: «Не думай о дерби – скоро будет новое. Поддерживай хороший настрой. Многие из нас с нетерпением ждут твита о том, что вы наконец-то находитесь в Дании».
Некоторые фанаты писали Петерсену, чтобы он снова открыл сбор денег. Он сделал это – теперь просто хочет сократить расходы. Перед этим написал: «Вы все еще слишком безумны. Я постараюсь расслабиться, если получится. На заметку: дополнительные расходы составляют 3000 крон». И добавил: «Эта история развивается в сюрреалистическом направлении».