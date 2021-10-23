Фанат из Дании застрял в аэропорту после Лиги Европы. Люди собрали деньги и ждут, когда он вернется домой

«Брондбю» играл против «Рейнджерс» (0:2) гостевой матч в Лиге Европы. Теперь команда идет последней в группе с разницей мячей 0:5 после трех игр. 18-летний фанат Кристиан Петерсен после матча переживал не только из-за результата. Он поддерживал «Брондбю» на трибунах в Шотландии, но потом не улетел домой на запланированном рейсе.

Петерсен подробно рассказывал о ситуации в твиттере (вся серия твитов – вот). Кратко: по каким-то причинам Петерсену (возможно, он не один) отказали в регистрации на рейс. Он просил помощи у сотрудников аэропорта, связывался с авиакомпанией, но ничего не получилось. Петерсен написал, что теперь ему придется ночевать в разных местах несколько дней.

«Я пропущу учебу – а там у меня уже много пропусков. Я пропущу дерби в эти выходные».

Хотя еще во время матча Петерсен выкладывал видео с трибун – радовался даже при счете 0:2: