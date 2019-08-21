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#Манчестер Юнайтед #Футбол #АПЛ #Челси #Харри Магуайр #Аарон Ван-Биссака #Вулверхэмптон #Давид Де Хеа #Даниэль Джеймс #Маркус Рэшфорд #Скотт Мактоминей

Большое достижение Сульшера в «МЮ» – исполнение собственной мечты. Он всегда хотел молодую команду

21 августа 2019, 12:00
Илья Егоров

В мае журналисты клубного ТВ «Манчестер Юнайтед» спросили у Сульшера о философии команды на ближайшее время. На это тренер ответил: «Хочу, чтобы молодые футболисты чаще играли за основу. У них есть на это все шансы – если игрок хорош, то он будет попадать в заявку на матчи АПЛ».

В том же интервью Сульшер признался: он часто смотрит матчи молодежных команд «МЮ», у него есть факты по всем ключевым игрокам. В работе с молодежью ему даже помогает специальный человек – Марк Демпси. Раньше Демпси руководил молодежкой «МЮ», теперь следит за командой U-23 и готовит отчеты для Сульшера.

Джеймс Уилсон/Global Look Press

В конце марта ESPN выдал инсайд: «Юнайтед» изменит трансферную политику и сделает приоритетом подписание молодых футболистов. При этом контракты с более возрастными игроками будут заключаться в случаях крайней необходимости.

Новость ESPN полностью подтвердили трансферы «МЮ» этим летом:

  • Харри Магуайр – 26 лет.
  • Аарон Ван-Биссака – 21 год.
  • Даниэль Джеймс – 21 год.

Все трое уже дебютировали в основном составе и сыграли по два матча. Джеймс даже забил гол «Челси».

В январе Сульшер обещал, что будет постепенно перестраивать команду. В прошлом сезоне состав «Манчестер Юнайтед» не особо менялся. В стартовых турах этого – резко омолодился.

Джон Олав Несвольд/Global Look Press

Средний возраст команды (в расчет берутся только игроки, вышедшие в старте) в матче с «Челси» составил всего 24,6 лет (самый молодой состав в первом туре АПЛ), в матче с «Вулверхэмптоном» – 23,9. В заявке «МЮ» оказались и опытные футболисты (Мата, Янг, Матич), но все они были в запасе. Самым возрастным игроком, вышедшим в этих матчах, был Давид Де Хеа – 28 лет.

Надежду Сульшера на молодых игроков подтвердил Скотт Мактоминей: «Сульшер действительно верит в молодых игроков. Его вера доказывает, что возраст – это просто число. Опыт важен, но у молодых игроков есть голод. Если у кого-то больше опыта, это не значит, что он лучше вас. Ни у кого нет гарантий того, что он будет играть в каждом матче. Это создает здоровую атмосферу в раздевалке. Возраст – это просто число».

Мы такие же крутые, как и молодые футболисты «Манчестер Юнайтед». Так что ловите нас в социальных сетях
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#Аарон Ван-Биссака
#Вулверхэмптон
#Давид Де Хеа
#Даниэль Джеймс
#Маркус Рэшфорд
#Скотт Мактоминей