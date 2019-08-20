Алкоголизм, депрессия и проигранные деньги – такой тоже может быть жизнь профессионального футболиста

Съездил в Африку – изменил отношение к миру

2016-й год дал Колкеру надежду на исправление ситуации. Он давно мечтал посетить Сьерра-Леоне – африканскую страну, которая была родиной его деда. Уровень жизни в этом небольшом государстве уже давно пробил дно. Сьерра-Леоне занимает 183-е место по средней продолжительности жизни (51 год) и лидирует по числу умирающих младенцев.

В стране уже 30 лет функционирует гуманитарный фонд ActionAid. Сотрудники фонда занимаются борьбой с бедностью, содействием образованию и правовой защитой женщин. Ознакомиться с работой фонда Колкеру посоветовал Крейг Беллами. Идея благотворительности мгновенно зацепила Колкера.

Он предложил финансовую помощь школе на севере страны. Шесть месяцев Колкер собирал пожертвования в Англии – за полгода накопилась сумма в 26 тысяч фунтов. Еще 50 тысяч Стивен вложил сам. Летом того же года он отправился в Сьерра-Леоне и лично увидел ужасную жизнь местных:

«Мы говорим про заброшенную деревню, без телефонов и других средств связи. Это будто скачок во времени на 200 лет назад. У них нет ничего, кроме того, что они выращивают или делают своими руками – и они хотели отдать мне это. Школа для них как луч света. Дети каждый день просыпаются в 6 утра с желанием идти учиться».

Главное воспоминание Колкера – первая ночевка в Сьерра-Леоне. По словам местных, для Стивена приготовили «лучший дом в деревне», но ожидания сильно отличались от печальной правды. Стены и потолки были усыпаны пауками и тараканами, а о горячей воде жители просто не слышали – такого холодного душа в жизни Колкера не было никогда.

Местные дети не видели телефонов – их забавлял собственный вид на экране смартфона. Еще сильнее Стивена зацепила история девушки по имени Элизабет. Ее мать, тетю, брата и еще четырех родственников убил вирус Эболы. Девушка бросила учебу и сфокусировалась на уходе за младшими братьями. Больше всего Колкера удивило отношение односельчан – они превратили Элизабет в изгоя:

«Люди считают, что, раз их коснулась Эбола, то не стоит идти рядом с ними. Это не так, но кто же способен объяснить? Когда Элизабет вернулась домой, потеряв всех, кто был рядом, нашлась всего одна семья через дорогу, что поздоровалась с ними».

Поездка в Сьерра-Леоне вдохновила и изменила Колкера. В интервью The Guardian он рассказывал, что после визита в Африку смотрит на жизнь иначе: «Я лучше чувствую свои желания и потребности: я задаюсь вопросом, скажем, нужна ли мне эта рубашка за 200 фунтов или это всего лишь прихоть. Я знаю, звучит упрощенно, но все эти годы я жил в пузыре. Потраченные мною на школу 50 тысяч фунтов гораздо ценнее всего, что я покупал до этого».