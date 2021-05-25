Рэпер подал в суд на Старриджа. Говорит, что он вернул ему пропавшего шпица и не получил обещанные $30к
В 2019-м у футболиста «Ливерпуля» Даниэля Старриджа пропал померанский шпиц в доме в Лос-Анджелесе. В инстаграме Старридж за его находку обещал любые деньги: «Я дам столько, сколько будет нужно. Я абсолютно серьезен».
Старридж потом даже назвал конкретную цифру за награду – 30 тысяч долларов.
Шпиц Лаки Люччи пропал после ограбления. Воры украли дорогие сумки и собаку (она стоит 4 тысячи фунтов).
Скоро в твиттере Старриджа тегнул рэпер Killa Fame. Он держал в руках похожую собаку и спросил: «Это Люччи?»
Неизвестно, действительно ли это была та собака. Но скоро полиция Лос-Анджелеса отчиталась, что шпиц возвращен Старриджу. Он поблагодарил фанатов за поддержку и не раскрыл подробностей: это Killa Fame нашел собаку, кто-то получил вознаграждение?
В тот же вечер Killa Fame бесился в твиттере: «Не предлагайте вознаграждение, если не можете сдержать слово! Весь мир будет знать, что Старридж предложил 30 тысяч долларов и соврал».
В деле ничего не менялось два года, но тут Killa Fame дал новое интервью. В нем он объявил о судебном иску к Старриджу. Его сторона пока никак не отреагировала на обвинения. Последний пост Старриджа в инстаграме сделан неделю назад. Да, он снова сфотографировал себя с Люччи.
Старридж уже почти год без клуба (ему в сентябре исполнится 32). Он ушел в «Трабзонспор» из «Ливерпуля» в 2019-м после шести лет в клубе.
В Турции случился главный скандал в карьере Старриджа. Выяснилось, что он сообщал своему двоюродному брату инсайды о трансферах. Например, Старридж рассказывал ему, что может перейти в «Милан» или «Севилью». Брат ставил на это, но обе сделки так и не случились. И за это в марте 2020-го Старридж получил отстранение от любой футбольной деятельности на полгода и штраф 150 тысяч фунтов.
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