Рэпер подал в суд на Старриджа. Говорит, что он вернул ему пропавшего шпица и не получил обещанные $30к

В 2019-м у футболиста «Ливерпуля» Даниэля Старриджа пропал померанский шпиц в доме в Лос-Анджелесе. В инстаграме Старридж за его находку обещал любые деньги: «Я дам столько, сколько будет нужно. Я абсолютно серьезен».

Старридж потом даже назвал конкретную цифру за награду – 30 тысяч долларов.

Шпиц Лаки Люччи пропал после ограбления. Воры украли дорогие сумки и собаку (она стоит 4 тысячи фунтов).