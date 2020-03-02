Старридж разорвал контракт с «Трабзонспором» – тогда же его опять наказали за ставки

2 марта Старридж расторг контракт с «Трабзонспором», куда пришел летом. О таком возможном исходе писали и ранее: зарплата Старриджа никак не сочеталась с его травмами. За 11 матчей за «Трабзонспор» в чемпионате Турции он забил четыре гола и сделал пять ассистов. Разрыв произошел по обоюдному согласию – без всяких проблем и претензий.

Претензии к Старриджу есть у Футбольной ассоциации Англии. До 17 июня Старридж отстранен от любой работы, которая связана с футбольными матчами в любой стране. Все дело в нарушении, за которое Старриджа уже наказывали на шесть недель (и еще на две). Игрок рассказывал двоюродному брату о ходе переговоров с другими командами – тот делал на них ставки.

В январе 2018 года Старридж сказал брату о возможном переходе в «Севилью». За это ему выписали бан на две недели и штраф в 75 тысяч фунтов. Футбольная ассоциация Англии подала апелляцию – штраф увеличили до 150 тысяч фунтов, наказание продлили аж до июня. Во время рассмотрения дела нашлись еще два эпизода, которые ранее не доказали.

Сам Старридж опустошенно прокомментировал ситуацию на собственном ютуб-канале. Он рассказал, что футболистам нужно разрешение на общение с семьей и с друзьями на тему трансферов. Старридж винит во всем букмекеров: «Букмекерские конторы, вся их практика и процесс ставок на переходы игроков – все это нужно остановить».