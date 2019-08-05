Мы неправильно понимаем все эти цифры про защитников. Поэтому, например, рекорд ван Дейка − ловушка

То есть да − обыграть ван Дейка в классическом понимании практически нереально. Но его можно обойти с помощью вертикального дриблинга. В прошлом сезоне соперники «Ливерпуля» демонстрировали такие проходы.

Статистические компании не засчитывают вертикальный дриблинг за обводки, потому что атакующий игрок не обыгрывает игрока, а уходит от него. Но какая разница, обыграл ли нападающий защитника или ушел от него, если он получил удобную позицию для удара?

2. Трактуя статистику, помним о разнице стилей

Любые цифры, оценивающие защитников, не показывают уровень, а лишь подчеркивают стиль игрока и его команды.

Самые наглядные примеры тоже из чемпионата Англии. В последние два сезона в десятку лучших защитников АПЛ по активным оборонительным действиям (отборы, перехваты, блоки, выносы, верховые единоборства) входят: Джеймс Тарковски, Бен Ми (оба «Бернли»), Шейн Даффи, Льюис Данк (оба «Брайтон»).

Странно видеть лучшие цифры у защитников, чьи команды заняли 15-е и 17-е место, правда?

Объяснение простое: «Бернли» и «Брайтон» – команды с самыми низкими оборонительным блоками в лиге в последние два сезона. То есть они защищаются ближе остальных к своим воротам и в целом чаще. Поэтому их центральные защитники – самые вовлеченные в игру команды люди: у них огромное количество работы и возможностей совершить удачное оборонительное действие.

В командах, которые обороняются выше, реже возникают ситуации, когда защитник выбивает мяч из штрафной, блокирует удар или вступает в отбор. И в целом, чем команда чаще атакует и владеет мячом, тем реже ее центральные защитники совершают защитные действия.

Конкретный случай. У лучшего центрального защитника «Сити» Эмерика Ляпорта хуже показатели, чем у Сулеймана Бамба, который вылетел вместе с «Кардиффом». Бамба совершил в два раза больше отборов и блоков, в три – перехватов и выносов. Он только и занимался тем, что отбивался в своей штрафной. Ляпорт делал это в разы реже и чаще либо пасовал, либо наблюдал за тем, как его команда атакует.