6 важных деталей вокруг 3:7 «Реала» и «Атлетико»

3. Тибо Куртуа пропустил пять голов в первом тайме и ушел на скамейку после перерыва. Принять такую игру еще тяжелее, когда вспоминаешь, как сильно он косячил в прошлом сезоне. Ну и недавно Куртуа сказал: «Думаю, сейчас очевидно, кто номер один в «Реале». Я чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Я отлично подготовился, прекрасно тренировался. Я в порядке».

4. Другие лидеры «Реала», как и Куртуа, тоже провалились. Азар всего дважды пробил по чужим воротам, ни одного раза в створ. Йович сломался на тридцатой минуте и уступил место Бензема.

5. При этом Зидан был спокоен после матча: «Убежден, мы проведем хороший сезон. Сегодня мы не можем быть довольны. Но в целом я убежден, что наша команда выступит очень хорошо. Поражение меня не волнует, но оно неприятно. Переваривать все это нет необходимости – это предсезонный матч, и нам нужно быть спокойными».

6. Бэйл был абсолютно счастлив, несмотря на то, что Зидан его вообще не рассматривает в качестве основного игрока, а «Реал» проиграл с диким счетом.