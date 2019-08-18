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Лента
Матч-центр
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Луч
Владивосток
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Сайт
www.fc-luch.com
Страна
Россия
Стадион
Динамо
Тренер
Валерий Петраков
В. Петраков
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Тихоновецкий – легенда Дальнего Востока и первый герой мемов. Спросили его про крах «Луча», марихуану и тикток
#Александр Тихоновецкий
06 мая, 06:46
Русский футболист с самой необычной карьерой: Вьетнам, Бангладеш, Марокко, Малайзия. Мы записали его монолог о приключениях
#Эдуард Сахневич
10 апреля, 16:20
В академии «Луча» обратились к Путину. В клубе – забастовка и серьезные долги
#Луч
03 февраля, 17:50
Часто рассказываем про сломанные носы. Но здесь еще страшнее – челюсть
#Дмитрий Калугин
18 августа 2019, 16:55