Стивен Кинг

Дата рождения
21 сентября 1947 г.
Инфо
Американский писатель
Лента
Материалы
Материалы
50 фильмов ужасов, которые нужно увидеть
#кино
Почему мы смотрим ужастики, если они нас пугают – как это объясняют биология и психология
#кино
84 экранизации книг Стивена Кинга
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#Стивен Кинг
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Разрушение четвертой стены – 20 примеров, как и зачем ее ломают в театрах, кино, играх, литературе
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#кино
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Стивен Кинг чуть не умер в аварии в 1999-м: врачи сделали пять операций, а виновник стал персонажем «Темной башни»
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#Стивен Кинг
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