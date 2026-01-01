Александр Пушкин

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Правда ли Пушкин придумал современный русский язык – большой разбор: как и в чем мы все говорим под пушкинским влиянием
#Александр Пушкин
Игра: помогите русским поэтам найти рифму
#литература
Главная газета Италии устроила конкурс на лучшего русского писателя через сетку плей-офф. Сразу вылетели Толстой и Лимонов, зато прошел Довлатов
#литература
Разрушение четвертой стены – 20 примеров, как и зачем ее ломают в театрах, кино, играх, литературе
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#кино
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Все про дуэль Пушкина и Дантеса. Что было в записке? Почему стреляли оба, но умер один? О каких героях истории мы забыли?
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#литература
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