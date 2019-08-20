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Лента
Матч-центр
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Леганес
Леганес
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Сайт
www.cdleganes.com/
Страна
Испания
Стадион
Мунисипал де Бутарке
Тренер
Хавьер Агирре
Х. Агирре
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Когда-то Брэйтуэйт в хлам поругался с «Мидлсбро» и ушел. Зато теперь «Мидлсбро» получит деньги от «Барселоны»
#Мартин Брэйтуэйт
20 февраля, 19:00
«Леганес» выдумал в твиттере матч: шутил над игроками и перечислял правила борьбы с коронавирусом
#Леганес
14 марта, 21:34
«Барселона» забрала игрока из «Леганеса» без согласия клуба. Так можно из-за правил и суммы отступных
#Мартин Брэйтуэйт
20 февраля, 15:50
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20