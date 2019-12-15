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Сайт
www.uslecce.it/
Страна
Италия
Стадион
Виа Дель Маре
Тренер
Фабио Ливерани
Ф. Ливерани
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Вы еще не видели такой фейл вратаря: не побежал за мячом, уходящим за лицевую линию – соперник догнал и забил в пустые ворота
#Габриэл Феррейра
15 декабря 2019, 10:22
Де Лигт третий тур подряд играет рукой в своей штрафной. Дважды повезло, один раз «Юве» потерял очки
#Маттейс де Лигт
26 октября 2019, 18:46
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59