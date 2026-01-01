Кунг-фу: Материалы

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Смерть Брюса Ли – загадка до сих пор (от аспирина до криминала). Его последний фильм доснимался пять лет с вклеенным лицом
#кино
Русский в Шаолине. Как жить в школе при монастыре, постигать кунг-фу − и открывать новый мир
#Китай
Мир любит Киану Ривза – а Киану Ривз любит хоккей, гонки и кунг-фу ♥
#кино