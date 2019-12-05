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Кальяри
Кальяри
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Сайт
www.cagliaricalcio.com/
Страна
Италия
Стадион
Сардиния Арена
Тренер
Роландо Маран
Р. Маран
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«Черная пятница»: так в Италии анонсировали матч с Лукаку и Смоллингом на обложке. Это в разгар борьбы с расизмом
#Серия А
05 декабря 2019, 13:11
Первый северокореец в топ-клубе. Он не знал Джеррарда и чуть не перешел в ЦСКА
#Хан Кван Сон
03 сентября 2019, 10:53
Как укрепить все линии и уйти в минус всего на 13 миллионов. Кейс от «Кальяри»
#Кальяри
31 августа 2019, 13:23
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59