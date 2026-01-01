Илья Кутепов

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Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
Новый состав России: парень из второй Бундеслиги, возвращение Черышева и Кузяев, который 2 месяца без клуба
#Россия
Урунов забил, Кокорин ассистировал, а 90 тысяч смотрели в ютубе, как «Спартак» играл на «Открытии» в гостях
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#Спартак
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