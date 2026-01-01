Илья Кутепов

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Футбол
Кутепов забил в свои ворота в первом тайме против «Арсенала», а во втором травмировался и ушел с поля
#Илья Кутепов
Футбол
Кутепов вызван в сборную России. Он заменит Жирова, который вряд ли сыграет в Словакии из-за ковидных ограничений
#Илья Кутепов
Футбол
Кутепов провел за «Спартак» первый матч в сезоне РПЛ
#Илья Кутепов