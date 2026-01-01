Алексей Морозов

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Русского хоккея не будет до сентября – вот 7 сюжетов, за которыми надо следить все это время
#КХЛ
Морозов отыграл в НХЛ семь сезонов. Его новая роль в КХЛ – шанс на диалог между лигами
#Алексей Морозов
Что теперь будет с потолком зарплат в КХЛ? Морозов сразу ответил на намек президента ЦСКА
#Игорь Есмантович
Новый президент КХЛ входит в совет директоров «Авангарда» и дружит с его боссом
#Алексей Морозов