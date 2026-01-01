Марат Хуснутдинов

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13 историй об игроках России на МЧМ-2022: целует клюшку с обеих сторон, возит чемодан с книгами, потерял зуб из-за простуды
#Россия U20
Состав России на МЧМ-2022: три хоккеиста не играли в КХЛ, среди них – вратарь, который пропустил 52 шайбы за 15 матчей
#Россия U20
Кто все эти молодые хоккеисты России, которые забили шесть голов Финляндии
#Россия (х)