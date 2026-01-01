Марат Хуснутдинов

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Пять игроков из состава России на МЧМ-2022 играли на прошлом турнире
#Россия U20
Хоккей
Россия обыграла Швецию на МЧМ-2021
#МЧМ-2021