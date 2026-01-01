Егор Афанасьев

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Как переехать в США в детстве, быть в христианской школе, проходить собеседование в НХЛ на 240 вопросов. Монолог новой звезды нашего хоккея
#Егор Афанасьев
Кто едет на МЧМ-2021 от России. Состав, где семь игроков СКА и Ротенберг – глава штаба
#Россия U20
Кто все эти молодые хоккеисты России, которые забили шесть голов Финляндии
#Россия (х)