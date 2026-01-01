Егор Афанасьев

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Форвард cборной России Афанасьев набрал очки в трех матчах подряд на МЧМ-2021
#Егор Афанасьев
Хоккей
Россия обыграла Швецию на МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Егор Афанасьев впервые сыграл за ЦСКА в КХЛ. И сразу набрал два очка
#Егор Афанасьев