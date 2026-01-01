Сергей Федоров

Дата рождения
13 декабря 1969 г.
Достижения
3-кратный чемпион мира по хоккею
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Хоккей
У хоккеистов Нестерова, Кузьменко и Шугаева, а также тренера Федорова – отрицательные тесты на ковид
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Хоккей
Федоров снова снял вратаря в овертайме – на этот раз ЦСКА победил
#КХЛ
Хоккей
Хоккейный ЦСКА назначил Сергея Федорова главным тренером. Это его дебют в должности
#Сергей Федоров