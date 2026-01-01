Сергей Федоров

Дата рождения
13 декабря 1969 г.
Достижения
3-кратный чемпион мира по хоккею
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Тренер Федоров взял Кубок Гагарина в первый сезон в карьере: играл без вратаря и хвалил ЦСКА после поражений
#Сергей Федоров
Штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022. Генменеджер Ковальчук, советник-президент и бывший тренер с фантомной ролью
#Россия (х)