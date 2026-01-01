Нэшвилл (х)

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Форвард «Нэшвилла» Тренин впервые оформил дубль в матче НХЛ. Это его первые очки в плей-офф
#Яков Тренин
Хоккей
Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
#НХЛ
Хоккей
НХЛ пожизненно отстранила арбитра из-за комментария во время матча. Он сказал, что «хотел пораньше удалить» игрока
#НХЛ
Хоккей
В НХЛ вратарь забил гол. Это случилось впервые с 2013 года
#НХЛ