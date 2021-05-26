Яков Тренин
НХЛ
Нэшвилл (х)
Форвард «Нэшвилла» Тренин впервые оформил дубль в матче НХЛ. Это его первые очки в плей-офф
8 часов назад
«Нэшвилл» проиграл «Каролине» (2:3, ОТ). «Каролина» повела в серии со счетом 3:2.
Два гола в составе «Нэшвилла» забил русский форвард Яков Тренин. До этого Тренин не набирал очки в плей-офф НХЛ.
В регулярном сезоне-2020/21 Тренин провел 45 матчей, забил пять голов и сделал шесть результативных передач. Он никогда не забивал два гола в матче НХЛ.
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