Яков Тренин
НХЛ
Нэшвилл (х)
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#Яков Тренин #НХЛ #Нэшвилл (х)

Форвард «Нэшвилла» Тренин впервые оформил дубль в матче НХЛ. Это его первые очки в плей-офф

8 часов назад

«Нэшвилл» проиграл «Каролине» (2:3, ОТ). «Каролина» повела в серии со счетом 3:2.

Два гола в составе «Нэшвилла» забил русский форвард Яков Тренин. До этого Тренин не набирал очки в плей-офф НХЛ.

В регулярном сезоне-2020/21 Тренин провел 45 матчей, забил пять голов и сделал шесть результативных передач. Он никогда не забивал два гола в матче НХЛ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Нэшвилла»
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