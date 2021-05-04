Вратарь дебютировал в НХЛ в 28 лет за худшую команду. В детстве он встал в ворота из-за косолапия
Хоккейному вратарю Майклу Хаузеру 28 лет. И у него случился дебют в НХЛ. Он сыграл все 60 минут в игре против «Нью-Йорк Айлендерс». Хаузер пропустил две шайбы и отбил 34 броска, его «Баффало» забило четыре.
После матча все устроили Хаузеру обнимашки.
Хаузер радуется победе и дебюту:
«Это так захватывающе. Я всю жизнь работал, чтобы к этому прийти. Просто играть – это действительно по-особенному, но целью является победа. Поэтому очень рад, что у нас получилось».
Перед игрой он немного волновался:
«Думаю, я смогу успокоиться, когда шайба упадет на лед. И тогда это будет очередной хоккейный матч. Отступать неуда, я ждал этого очень долго».
История Хаузера – кино о преодолении. Он родился с двусторонней косолапостью. Это деформация стопы, при которой она отклоняется внутрь от голени. Встречается при рождении у одного ребенка из тысячи.
Хаузеру в детстве на каждой ноге сделали 16 операций. Но даже после них он не очень уверенно держался в коньках, мечтая играть в хоккей вместе с братом. Тогда Хаузер отправился в ворота.
Ради хоккейной карьеры семья Хаузера переехала в Питсбург, чтобы он мог играть за молодежку без постоянных и долгих поездок. В 2012-м Хаузер стал лучшим вратарем лиги Онтарио и получил первый контракт НХЛ с «Флоридой», но так и не сыграл:
«Мне всегда было нелегко. В хоккее мне никогда не давали настоящих шансов. Всегда приходилось работать, чтобы иметь то, что у меня есть».
«Баффало» подписало Хаузера в марте этого года, потому что из-за травм выбыло три основных вратаря. Контракт всего на год, Хаузер получит 700 тысяч долларов. У Хаузера в 2018-м был контракт с «Рочестером» (это фарм-клуб «Баффало»), но он ни разу не сыграл.
Последние два сезона Хаузер выступал за «Цинциннати» (клуб ECHL, второй лиги после НХЛ), отражал в среднем девять бросков из десяти. До дебюта в НХЛ Хаузер последний матч сыграл 7 марта 2020-го.
«Баффало» – худшая команда НХЛ этого сезона, у нее нет шансов на плей-офф. За нее в сезоне выходило шесть разных вратарей. Возможно, это был лучший момент, чтобы порадовать Хаузера опытом в НХЛ.