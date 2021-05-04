Вратарь дебютировал в НХЛ в 28 лет за худшую команду. В детстве он встал в ворота из-за косолапия

История Хаузера – кино о преодолении. Он родился с двусторонней косолапостью. Это деформация стопы, при которой она отклоняется внутрь от голени. Встречается при рождении у одного ребенка из тысячи.

Хаузеру в детстве на каждой ноге сделали 16 операций. Но даже после них он не очень уверенно держался в коньках, мечтая играть в хоккей вместе с братом. Тогда Хаузер отправился в ворота.

Ради хоккейной карьеры семья Хаузера переехала в Питсбург, чтобы он мог играть за молодежку без постоянных и долгих поездок. В 2012-м Хаузер стал лучшим вратарем лиги Онтарио и получил первый контракт НХЛ с «Флоридой», но так и не сыграл: