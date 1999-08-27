Глеб Смолкин

Дата рождения
27 августа 1999 г.
Факт
Сын актера Бориса Смолкина
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Фигурное катание
Синицина и Кацалапов лидируют на чемпионате Европы после ритм-танца. Степанова и Букин – вторые
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
🥇Степанова и Букин защитили титул чемпионов России в танцах на льду. Дэвис и Смолкин стали вторыми на дебютном ЧР
#Чемпионат России по фигурному катанию