Глеб Смолкин

Дата рождения
27 августа 1999 г.
Факт
Сын актера Бориса Смолкина
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Дочь Тутбердизе и Смолкин внезапно вылетели в топ в танцах на льду. Их реакция: «Да, мы блатные»
#Диана Дэвис