чемпионат Украины

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Ребров стал легендой в киевском «Динамо». Теперь сыграет против него в Лиге чемпионов
#Сергей Ребров
Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
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#Владис-Эммерсон Иллой-Айет
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Когда вернется большой футбол − в одной картинке
#Футбол
Мы поговорили с украинским футболистом, который лишился контракта с клубом из-за поездки в Россию
#политика
Как часто клубы Европы меняют тренеров и где сегодня работают дольше всего. Исследование «Гола» по 10 странам
#Стефан Мулен