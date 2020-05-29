Когда вернется большой футбол − в одной картинке

Европейский футбол разбирается с последствиями коронавирусной паузы и делится на два потока. Часть стран (Франция, Бельгия, Нидерланды) решили, что доигрывать сезон − это небезопасно для здоровья и вредно для сезона следующего. Поэтому они заморозили таблицы на текущем режиме и раздали места по тем позициям, которые клубы занимали до паузы.

Но в основном большие европейские чемпионаты стремятся вернуться и доиграть сезон. Бундеслига начала раньше всех − 16 мая. В последние выходные мая вернется чемпионат Украины, а с середины июня − все остальные. При этом не везде режим будет одинаковым. Где-то трибуны полностью закрыты, Испания не пустит даже фотографов, а вот РПЛ вернется сразу с 10% доступных мест для владельцев абонементов.

Еще в мае (мы не внесли их в список на картинке) вернулись чемпионаты Дании и Чехии, а в первую неделю июня вернется Португалия.

Ждем точных новостей по Лиге Европы и Лиге чемпионов. Пока ориентировочные даты − середина августа.