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#Футбол #РПЛ #коронавирус #АПЛ #Бундеслига #Серия А #Примера #чемпионат Украины

Когда вернется большой футбол − в одной картинке

29 мая, 22:30

Даты возвращения главных европейских лиг + РПЛ и УПЛ + важные чемпионаты, которые остановили сезон и уже не вернутся

Европейский футбол разбирается с последствиями коронавирусной паузы и делится на два потока. Часть стран (Франция, Бельгия, Нидерланды) решили, что доигрывать сезон − это небезопасно для здоровья и вредно для сезона следующего. Поэтому они заморозили таблицы на текущем режиме и раздали места по тем позициям, которые клубы занимали до паузы. 

Но в основном большие европейские чемпионаты стремятся вернуться и доиграть сезон. Бундеслига начала раньше всех − 16 мая. В последние выходные мая вернется чемпионат Украины, а с середины июня − все остальные. При этом не везде режим будет одинаковым. Где-то трибуны полностью закрыты, Испания не пустит даже фотографов, а вот РПЛ вернется сразу с 10% доступных мест для владельцев абонементов. 

Еще в мае (мы не внесли их в список на картинке) вернулись чемпионаты Дании и Чехии, а в первую неделю июня вернется Португалия.  

Ждем точных новостей по Лиге Европы и Лиге чемпионов. Пока ориентировочные даты − середина августа.

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