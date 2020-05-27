The Athletic узнал, как готовится АПЛ: мазок из горла, каждый игрок приезжает с отдельным мячом

Мы знаем, какой план при подготовке использовала Бундеслига, знакомы с неофициальным регламентом по тренировкам в РПЛ. В АПЛ есть свои правила, и они во многом похожи, но в некоторых случаях отличаются.

The Athletic изучил 40-страничный документ, в котором расписано, что могут и что не могут делать клубы – от использования душевых до запрета на плевки. Главное оттуда:

• Тестирование на коронавирус происходит дважды и занимает около пяти минут – игроки и сотрудники клуба въезжают на базу, предъявляют удостоверение личности, затем сдают мазок из горла и носа.

• В приложении необходимо заполнить небольшую анкету (простые вопросы, например, есть ли симптомы у членов семьи), затем замерить температуру на входе.