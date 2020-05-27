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#АПЛ #Футбол #коронавирус

The Athletic узнал, как готовится АПЛ: мазок из горла, каждый игрок приезжает с отдельным мячом

27 мая, 21:30

Твиттер АПЛ

Мы знаем, какой план при подготовке использовала Бундеслига, знакомы с неофициальным регламентом по тренировкам в РПЛ. В АПЛ есть свои правила, и они во многом похожи, но в некоторых случаях отличаются.                              

The Athletic изучил 40-страничный документ, в котором расписано, что могут и что не могут делать клубы – от использования душевых до запрета на плевки. Главное оттуда:

• Тестирование на коронавирус происходит дважды и занимает около пяти минут – игроки и сотрудники клуба въезжают на базу, предъявляют удостоверение личности, затем сдают мазок из горла и носа.

• В приложении необходимо заполнить небольшую анкету (простые вопросы, например, есть ли симптомы у членов семьи), затем замерить температуру на входе.

• Игроки прибывают на машинах уже в тренировочной одежде с собственными полотенцем и мячом.

• Внутренние помещения открыты только для крайних нужд, например, посещения туалета. Дорога к тренировочному полю – через медицинский стол, где они регистрируются и сообщают о каких-либо проблемах.

• АПЛ требует, чтобы все тренировки записывались и предоставлялись по требованию, так же как и GPS-данные. Тренируются в группах по пять человек – пасы, удары, беговые упражнения.

• Маски с перчатками на тренировках – по желанию.

• После занятий – сразу к машинам. В «Вулверхэмптоне» у каждой машины приготовлен пакет с едой для игрока.

• Все тщательно дезинфицируется, включая ворота, угловые флаги, бутсы и другие атрибуты.

• Стирка вещей. В одном клубе их сваливают в общую кучу, в другой – упаковывают каждый комплект в полиэтиленовые пакеты, все их потом помещают еще в один пакет и оставляют на 72 часа.

• Игрокам разосланы все рекомендации. В «Вулверхэмптоне» каждому отправили трехминутное видео с объяснением, где можно ходить, где нельзя, куда направляются только те, кто прошел тестирование, куда уходят те, кто не прошел.

• Для проверки соблюдения правил АПЛ отправляла сотрудников наблюдать за тренировками.

Проведено 2744 теста, положительных всего 12 – это данные на 27 мая.

В этот же день клубы АПЛ единогласно выступили за возобновление контактных тренировок. Даты матчей при рестарте сезона пока не определены.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что в других лигах
Датский чемпионат возобновится без зрителей, но фанатов разместят на парковках
Возобновление Бундеслиги: без рукопожатий, измерение температур на стадионах, пресс-конференции – удаленно
Новые планы по сезону: играть в РПЛ с 21 июня или завершить (и тогда расширить), ФНЛ и ПФЛ – не возобновлять
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Сергей Черноморец
27 мая, 21:41

ого

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