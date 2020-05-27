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The Athletic узнал, как готовится АПЛ: мазок из горла, каждый игрок приезжает с отдельным мячом
Мы знаем, какой план при подготовке использовала Бундеслига, знакомы с неофициальным регламентом по тренировкам в РПЛ. В АПЛ есть свои правила, и они во многом похожи, но в некоторых случаях отличаются.
The Athletic изучил 40-страничный документ, в котором расписано, что могут и что не могут делать клубы – от использования душевых до запрета на плевки. Главное оттуда:
• Тестирование на коронавирус происходит дважды и занимает около пяти минут – игроки и сотрудники клуба въезжают на базу, предъявляют удостоверение личности, затем сдают мазок из горла и носа.
• В приложении необходимо заполнить небольшую анкету (простые вопросы, например, есть ли симптомы у членов семьи), затем замерить температуру на входе.
• Игроки прибывают на машинах уже в тренировочной одежде с собственными полотенцем и мячом.
• Внутренние помещения открыты только для крайних нужд, например, посещения туалета. Дорога к тренировочному полю – через медицинский стол, где они регистрируются и сообщают о каких-либо проблемах.
• АПЛ требует, чтобы все тренировки записывались и предоставлялись по требованию, так же как и GPS-данные. Тренируются в группах по пять человек – пасы, удары, беговые упражнения.
• Маски с перчатками на тренировках – по желанию.
• После занятий – сразу к машинам. В «Вулверхэмптоне» у каждой машины приготовлен пакет с едой для игрока.
• Все тщательно дезинфицируется, включая ворота, угловые флаги, бутсы и другие атрибуты.
• Стирка вещей. В одном клубе их сваливают в общую кучу, в другой – упаковывают каждый комплект в полиэтиленовые пакеты, все их потом помещают еще в один пакет и оставляют на 72 часа.
• Игрокам разосланы все рекомендации. В «Вулверхэмптоне» каждому отправили трехминутное видео с объяснением, где можно ходить, где нельзя, куда направляются только те, кто прошел тестирование, куда уходят те, кто не прошел.
• Для проверки соблюдения правил АПЛ отправляла сотрудников наблюдать за тренировками.
Проведено 2744 теста, положительных всего 12 – это данные на 27 мая.
В этот же день клубы АПЛ единогласно выступили за возобновление контактных тренировок. Даты матчей при рестарте сезона пока не определены.