Томас Цорн

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В «Спартаке» большая текучка менеджеров. Например, гендиректоры – 4 за 5 лет
#Спартак
Цорн приводил в «Спартак» трех клиентов собственного агентства и платил за неизвестного вратаря €3 млн
#Томас Цорн
Сезон Шюррле в «Спартаке» – это 2 гола и 6,5 млн евро на контракт
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#Андре Шюррле
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Гендиректор «Спартака» связывает игроков клуба со своим агентством. Таких уже четверо
#Спартак