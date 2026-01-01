Томас Цорн

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Футбол
Корнетка стал руководителем по спорту и развитию «Локомотива» после ухода Рангника в «МЮ». Цорн – спортдиректором
#Локомотив
Футбол
«Спартак» уволил Цорна
#Томас Цорн