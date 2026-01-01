Гуннерзавр

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«Арсенал» вернул маскота Гуннерзавра. Но уволил человека, который работал им 27 лет подряд
#Гуннерзавр
Все вокруг обсуждают маскота «Арсенала». Он точно уволен? «Севилья» правда забрала его себе? Что говорит «Арсенал»?
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#Арсенал
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«Арсенал» уволил маскота из-за экономии. Он проработал 27 лет и ради матча даже пропустил свадьбу брата
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#Арсенал
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