Гуннерзавр

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Футбол
Озил предложил платить зарплату маскоту «Арсенала» из его контракта, пока он в клубе
#Месут Озил
Футбол
Твиттер ЛЧ спросил: «Кого бы ваш клуб хотел подписать?» «Севилья» ответила фото уволенного «Арсеналом» маскота
#Севилья