Александер Чеферин

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Футбол
Чеферин отреагировал на выход клубов АПЛ из Суперлиги: «Мы вновь едины и идем вперед вместе»
#Александер Чеферин
Футбол
Чеферин подтвердил запрет на выступление на ЧМ и Евро для игроков из Суперлиги
#Александер Чеферин
Футбол
Чеферин отверг идею создания Суперлиги
#Александер Чеферин
Футбол
Есть три варианта по возобновлению клубного сезона в футболе
#Александер Чеферин