Александер Чеферин

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Сколько денег приносит Лига конференций УЕФА и как ее экономика отличается от Лиги Европы и Лиги чемпионов
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#Лига конференций УЕФА
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Главная драма Суперлиги. Босс «Ювентуса» вел двойную игру против 200 клубов и предал президента УЕФА – друга и крестного своей дочери
#Андреа Аньелли
Мы не знаем, что за человек – президент УЕФА. Вот истории о нем: солдат, интроверт, кум владельца «Ювентуса»
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#Александер Чеферин
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