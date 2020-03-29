Александер Чеферин
Есть три варианта по возобновлению клубного сезона в футболе
29 марта 2020, 11:33
«Есть планы A, B и C. Три варианта – все снова начнется в середине мая, в июне или в конце июня. Еще существует возможность начать следующий сезон позже, а этот доиграть в его начальные даты. Мы придумаем лучшее решение для лиг и клубов», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
Он же отметил, что есть вероятность потери сезона, если не начать его до конца июня.
Как развивалась ситуация:
- Окончание чемпионатов планировалось в мае. Евро-2020 начиналось в июне.
- Завершение чемпионатов перенесли на конец июня. Евро-2020 перенесли на год.
- УЕФА ищет варианты возобновления чемпионатов. Контракты игроков предлагают автоматически продлить до новой даты завершения сезона.
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