Есть три варианта по возобновлению клубного сезона в футболе

«Есть планы A, B и C. Три варианта – все снова начнется в середине мая, в июне или в конце июня. Еще существует возможность начать следующий сезон позже, а этот доиграть в его начальные даты. Мы придумаем лучшее решение для лиг и клубов», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Он же отметил, что есть вероятность потери сезона, если не начать его до конца июня.

Как развивалась ситуация: