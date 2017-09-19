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|Запасные
|
1
Хауме
Хауме
-
|
24
Гарай
Эсекьель Гарай
-
|
14
Гайя
Хосе Луис Гайя
-
|
30
Видаль
Игнасио Видаль
-
|
11
Перейра
Андреас Перейра
-
|
6
Максимович
Неманья Максимович
-
|
19
Родриго
Родриго
-
|мин
|
1
Роберто
Роберто
|90
|
4
Эрнандес
Луис Эрнандес
|90
|
15
Рикка
Федерико Рикка
|90
|
12
Сифуэнтес
Мигель Сифуэнтес
|90
|
3
Гонсалес
Диего Гонсалес
|90
|
6
Кузманович
Здравко Кузманович
|90
|
14
Ресио
Ресио
|90
|
24
Ролан
Диего Ролан
|90
|
21
Джони
Джони
|90
|Запасные
|
25
Прието
Андрес Прието
-
|
18
Росалес
Роберто Росалес
-
|
22
Байссе
Поль Байссе
-
|
8
Гонсалес
Адриан Гонсалес
-
|
10
Хуанпи
Хуанпи
-
|
9
Борха
Борха
-
|
17
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
-
События
Матч окончен 5:0
ГОЛ! 5:0
86'
83'
Желтая карточка
ГОЛ! 4:0
63'
ГОЛ! 3:0
60'
ГОЛ! 2:0
55'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
17'
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