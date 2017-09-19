Валенсия - Малага: 19 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Мина 17
Дзадза 55
Дзадза 60
Дзадза 63
Родриго 86
5:0

Валенсия - Малага: 19 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Малага
Малага
Примера, 5 тур

Примера,

Испания
19 сент. 2017, 21:00 МСК
19.09.2017, 21:00 МСК
вторник
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События

Матч окончен 5:0
ГОЛ! 5:0
Родриго
86'
83'
Желтая карточка
Федерико Рикка
ГОЛ! 4:0
Симоне Дзадза
63'
ГОЛ! 3:0
Симоне Дзадза
60'
ГОЛ! 2:0
Симоне Дзадза
55'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Санти Мина
17'
Начало матча

Прошлые матчи

17.02.2018 17 февр. 2018 сб 22:45
Малага
1 : 2
Валенсия
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 22:45
Малага
1
Валенсия
2
19.09.2017 19 сент. 2017 вт 21:00
Валенсия
5 : 0
Малага
19.09.2017 19 сент. 2017 вт 21:00
Валенсия
5
Малага
0
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 14:00
Малага
2 : 0
Валенсия
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 14:00
Малага
2
Валенсия
0
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 22:45
Валенсия
2 : 2
Малага
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 22:45
Валенсия
2
Малага
2
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:00
Малага
1 : 2
Валенсия
02.03.2016 02 марта 2016 ср 22:00
Малага
1
Валенсия
2
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 23:00
Валенсия
3 : 0
Малага
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 23:00
Валенсия
3
Малага
0
02.02.2015 02 февр. 2015 пн 22:45
Малага
1 : 0
Валенсия
02.02.2015 02 февр. 2015 пн 22:45
Малага
1
Валенсия
0
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 22:59
Валенсия
3 : 0
Малага
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 22:59
Валенсия
3
Малага
0
17.01.2014 17 янв. 2014 пт 22:59
Малага
0 : 0
Валенсия
17.01.2014 17 янв. 2014 пт 22:59
Малага
0
Валенсия
0
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 0:00
Валенсия
1 : 0
Малага
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 0:00
Валенсия
1
Малага
0
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 22:59
Валенсия
5 : 1
Малага
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 22:59
Валенсия
5
Малага
1
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 22:00
Малага
4 : 0
Валенсия
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 22:00
Малага
4
Валенсия
0
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 19:00
Малага
1 : 0
Валенсия
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 19:00
Малага
1
Валенсия
0
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 23:30
Валенсия
2 : 0
Малага
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 23:30
Валенсия
2
Малага
0
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 23:55
Валенсия
4 : 3
Малага
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 23:55
Валенсия
4
Малага
3
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 21:00
Малага
1 : 3
Валенсия
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 21:00
Малага
1
Валенсия
3
24.03.2010 24 марта 2010 ср 23:55
Валенсия
1 : 0
Малага
24.03.2010 24 марта 2010 ср 23:55
Валенсия
1
Малага
0
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 21:00
Малага
0 : 1
Валенсия
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 21:00
Малага
0
Валенсия
1
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 23:55
Валенсия
1 : 1
Малага
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 23:55
Валенсия
1
Малага
1
25.09.2008 25 сент. 2008 чт 21:00
Малага
0 : 2
Валенсия
25.09.2008 25 сент. 2008 чт 21:00
Малага
0
Валенсия
2

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