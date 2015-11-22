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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Алькасер 8
1:1
Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
Виера 57
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
22 нояб. 2015, -:- МСК
22.11.2015, -:- МСК
воскресенье
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
24
Хауме
Хауме
90
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
72
23
Абденнур
Аймен Абденнур
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
2
Канселу
Жоау Канселу
90
18
Фуэго
Хави Фуэго
53
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
8
Фегули
Софиан Фегули
65
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
8'
8'
90
22
Мина
Санти Мина
90
Запасные
25
Райан
Мэтью Райан
3
Рубен Везо
Рубен Везо
15
Перес
Энцо Перес
20
де Пауль
Родриго де Пауль
12
Данило
Данило
16
Баккали
Закария Баккали
37
Мир
Рафаэль Мир
Лас-Пальмас
мин
13
Варас
Хави Варас
90
16
Айтами
Артилес Айтами
90
17
Бигас
Педро Бигас
90
2
Симон
Давид Симон
90
23
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
90
11
Момо
Момо
76
20
Виера
Хонатан Виера
57'
57'
90
4
Гомес
Висенте Гомес
90
15
Меса
Роке Меса
78
10
Араухо
Серхио Араухо
90
24
Тана
Тана
89
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
5
Гарсия
Давид Гарсия
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
19
Кулио
Хуан Кулио
14
Эрнан
Эрнан
25
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
9
Падрон
Асдрубал Падрон