Уикомб Уондерерс - Астон Вилла: 09 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Уикомб Уондерерс
Хай-Вайкомб
1:1
Первый матч 0:2

Уикомб Уондерерс - Астон Вилла: 09 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
9 янв. 2016, 15:45 МСК
9.01.2016, 15:45 МСК
суббота
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Предварительный состав

Астон Вилла
мин
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
40
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
15
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
17
Трезеге
Трезеге
7
МакГинн
Джон МакГинн
6
Луис
Дуглас Луис
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
20
Саматта
Мбвана Саматта
Запасные
29
Рейна
Пепе Рейна
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
-
23
Хота
Хота
-
11
Накамба
Марвелус Накамба
-
36
Вассилев
Индиана Вассилев
-
19
Борха
Борха
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
Астон Вилла
2 : 0
Уикомб Уондерерс
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
Астон Вилла
2
Уикомб Уондерерс
0
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 15:45
Уикомб Уондерерс
1 : 1
Астон Вилла
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 15:45
Уикомб Уондерерс
1
Астон Вилла
1

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