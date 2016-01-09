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Мишина и Галлямов – чемпионы мира по фигурному катанию
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Кубок Англии
Уикомб Уондерерс VS Астон Вилла
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Уикомб Уондерерс - Астон Вилла: 09 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Уикомб Уондерерс
Хай-Вайкомб
1:1
Первый матч 0:2
Уикомб Уондерерс - Астон Вилла: 09 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
9 янв. 2016, 15:45 МСК
9.01.2016, 15:45 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Астон Вилла
мин
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
40
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
15
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
17
Трезеге
Трезеге
7
МакГинн
Джон МакГинн
6
Луис
Дуглас Луис
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
20
Саматта
Мбвана Саматта
Запасные
29
Рейна
Пепе Рейна
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
-
23
Хота
Хота
-
11
Накамба
Марвелус Накамба
-
36
Вассилев
Индиана Вассилев
-
19
Борха
Борха
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
22:45
Астон Вилла
2 : 0
Уикомб Уондерерс
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
22:45
Астон Вилла
2
Уикомб Уондерерс
0
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
15:45
Уикомб Уондерерс
1 : 1
Астон Вилла
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
15:45
Уикомб Уондерерс
1
Астон Вилла
1
Новости
Пацан из «Астон Виллы» обменялся футболками с Фабиньо. Потом догнал – и забрал свою обратно
#Луи Бэрри
09 января, 12:15
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28 декабря 2020, 23:30
Пять месяцев назад «Астон Вилла» боролась за выживание. Сейчас – ломает топов и влетает в топ-6
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12 декабря 2020, 15:45
Игрок сборной Англии жил в приюте, кормил на Рождество бездомных, сейчас ходит к психологу
1
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27 мая 2020, 15:39
1
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Новости матча
Лингард дебютировал за «Вест Хэм» и сразу оформил дубль. До этого он не забивал в АПЛ с июля
04 февраля, 10:57
«Астон Вилла» приобрела Сансона у «Марселя»
26 января, 22:04
«Манчестер Сити» – девятый клуб, возглавивший таблицу АПЛ в этом сезоне
21 января, 00:07
«Касымпаша» взяла в аренду Дринкуотера. В последний раз он играл в официальном матче в феврале 2020-го
18 января, 18:36
АПЛ перенесла матч «Астон Вилла» – «Эвертон» из-за коронавируса
14 января, 13:46
АПЛ поменяла соперника «Тоттенхэму» – сыграет с «Фулхэмом» вместо «Астон Виллы»
11 января, 16:06
Шакири вышел на замену и сделал два ассиста за 208 секунд. Это лучший результат в «Ливерпуле» за три года
09 января, 10:48
«Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» футболистами из команды U23 из-за ковида
08 января, 16:31