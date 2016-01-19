Астон Вилла - Уикомб Уондерерс: 19 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Кларк 75
Гуйе 90
2:0
Первый матч 1:1

Астон Вилла - Уикомб Уондерерс: 19 января 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Уикомб Уондерерс
Хай-Вайкомб
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
19 янв. 2016, 22:45 МСК
19.01.2016, 22:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
90
6
Кларк
Киран Кларк
75'
75'
90
38
Лайден
Джордан Лайден
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
24
Санчес
Карлос Санчес
45
9
Синклейр
Скотт Синклейр
90
2
Аурелиу
Жоау Аурелиу
90
40
Грилиш
Джек Грилиш
73
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
19
Айю
Жордан Айю
90
39
Жестеде
Руди Жестеде
90
Запасные
31
Банн
Марк Банн
-
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
-
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90'
45
25
Хиль
Карлес Хиль
17
17
Фофана
Бубакар Фофана
-
17
Верету
Жордан Верету
-
27
Козак
Либор Козак
-
Уикомб Уондерерс
мин
12
Сезар
Жулио Сезар
90
19
Элизеу
Элизеу
90
33
Жардел
Жардел
90
2
Лопес
Лисандро Лопес
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
5
Фейса
Любомир Фейса
90
39
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
90
21
Пицци
Пицци
90
17
Жонас
Жонас
87
Запасные
28
Прото
Силвио Прото
-
14
Линделеф
Виктор Линделеф
-
7
Самарис
Андреас Самарис
-
30
Талиска
Талиска
3

События

Матч окончен 2:0
ГОЛ! 2:0
Идрисса Гуйе
90'
87'
Замена
Талиска
Жонас
ГОЛ! 1:0
Киран Кларк
75'
Замена
Карлес Хиль
Джек Грилиш
73'
Замена
Идрисса Гуйе
Карлос Санчес
45'

Прошлые матчи

19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
Астон Вилла
2 : 0
Уикомб Уондерерс
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
Астон Вилла
2
Уикомб Уондерерс
0
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 15:45
Уикомб Уондерерс
1 : 1
Астон Вилла
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 15:45
Уикомб Уондерерс
1
Астон Вилла
1

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