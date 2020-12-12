Чех и тренер «Уикомба» записали совместный трек. В нем призвали людей заботиться о себе и уважать труд врачей

Текст – о том, как важно в наши дни уважать труд врачей, которые рискуют жизнями, спасая людей. И о том, что нужно постоянно заботиться о себе и близких, защищая себя масками и перчатками.

Вообще-то трек благотворительный. Средства от продаж прав на него и некоторых вещей, выставленные Чехом и Айнсвортом на аукционны, отдадут фонду «Спорт против слабоумия» и организациям, которые помогают людям с деменцией.

Что говорит об этом Чех:

«Когда вы видите повязку, пропитанную кровью, на голове игрока, это всегда хуже, чем кажется. Возможно, это сотрясение. У меня было сотрясение несколько раз, но я не знал об этом. Поэтому, после тяжелой травмы, я носил шлем, но даже это не спасало меня от травм головы.

Когда игроки уходят на пенсию, травмы головы могут обойтись им в очень серьезную плату. Я про тяжелые заболевания и проблемы с памятью. Поэтому важно обследоваться и быть на чеку постоянно».

А вот слова Гарета Айнсворта: «Мэтт Блумфилд, который сейчас капитан «Уикомба», в прошлом сезоне получил несколько сотрясений. Что он делает сейчас – ходит в защитной конструкции, потому что знает, что эти сотрясения однажды смогут сыграть с ним злую шутку»