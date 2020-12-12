Чех и тренер «Уикомба» записали совместный трек. В нем призвали людей заботиться о себе и уважать труд врачей
Все же помнят, что Петр Чех играет на барабанах? Если нет, то вот видео – ознакомьтесь. В музыке Чех не хуже, чем в футболе.
Сейчас вышел целый трек от Петра Чеха. Чех играет на барабанах, вокалист – главный тренер «Уикомба» Гарет Айнсворт. Автор всей этой темы – британский певец и гитарист Йен Уилльямс.
Так Уилльямс анонсировал трек в своем инстаграме.
А это сам трек:
Текст – о том, как важно в наши дни уважать труд врачей, которые рискуют жизнями, спасая людей. И о том, что нужно постоянно заботиться о себе и близких, защищая себя масками и перчатками.
Вообще-то трек благотворительный. Средства от продаж прав на него и некоторых вещей, выставленные Чехом и Айнсвортом на аукционны, отдадут фонду «Спорт против слабоумия» и организациям, которые помогают людям с деменцией.
Что говорит об этом Чех:
«Когда вы видите повязку, пропитанную кровью, на голове игрока, это всегда хуже, чем кажется. Возможно, это сотрясение. У меня было сотрясение несколько раз, но я не знал об этом. Поэтому, после тяжелой травмы, я носил шлем, но даже это не спасало меня от травм головы.
Когда игроки уходят на пенсию, травмы головы могут обойтись им в очень серьезную плату. Я про тяжелые заболевания и проблемы с памятью. Поэтому важно обследоваться и быть на чеку постоянно».
А вот слова Гарета Айнсворта: «Мэтт Блумфилд, который сейчас капитан «Уикомба», в прошлом сезоне получил несколько сотрясений. Что он делает сейчас – ходит в защитной конструкции, потому что знает, что эти сотрясения однажды смогут сыграть с ним злую шутку»