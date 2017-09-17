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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Олимпиада
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Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Савичев 13
Христов 88
2:2
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Мбенг 65
Швец 82
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
17 сент. 2017, 11:00 МСК
17.09.2017, 11:00 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
СКА-Хабаровск
мин
1
Довбня
Александр Довбня
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
88
Наваловский
Георгий Наваловский
90
5
Пуцко
Александр Пуцко
90
77
Савичев
Константин Савичев
13'
13'
90
8
Габулов
Георгий Габулов
71
13
Димидко
Александр Димидко
90
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
6
Карасев
Павел Карасев
90
11
Маркович
Мирослав Маркович
77
9
Корян
Руслан Корян
67
Запасные
55
Криворучко
Александр Криворучко
37
Гришко
Дмитрий Гришко
4
Тишкин
Максим Тишкин
15
Баляйкин
Евгений Баляйкин
26
Черевко
Александр Черевко
19
Федотов
Виталий Федотов
78
Калинский
Николай Калинский
7
Барбаро
Алехандро Барбаро
10
Никифоров
Владислав Никифоров
91
Христов
Венцислав Христов
88'
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
21
Роши
Одисе Роши
64
23
Швец
Антон Швец
82'
82'
90
9
Садаев
Заур Садаев
60
95
Митришев
Магомед Митришев
90
8
Лео
Лео
59
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
2
Родолфо
Родолфо
3
Плиев
Заурбек Плиев
94
Сампайо
Филипе Сампайо
10
Кадыров
Халид Кадыров
70
Бацуев
Аюб Бацуев
77
Бериша
Бернард Бериша
14
Раванелли
Раванелли
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
88
Кадыров
Абубакар Кадыров
17
Мбенг
Аблае Мбенг
65'