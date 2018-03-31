Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
31 марта 2018, 14:00 МСК
31.03.2018, 14:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
17
Мбенг
Аблае Мбенг
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
23
Швец
Антон Швец
74
95
Митришев
Магомед Митришев
60
8
Лео
Лео
81
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
2
Родолфо
Родолфо
94
Сампайо
Филипе Сампайо
10
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
70
Бацуев
Аюб Бацуев
77
Бериша
Бернард Бериша
14
Раванелли
Раванелли
9
Садаев
Заур Садаев
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
18
Балай
Беким Балай
91
Умаев
Идрис Умаев
СКА-Хабаровск
мин
55
Криворучко
Александр Криворучко
90
20
Канунников
Максим Канунников
90
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
4
Тубич
Неманья Тубич
90
2
Макаров
Сергей Макаров
79
13
Димидко
Александр Димидко
90
21
Самсонов
Артем Самсонов
90
6
Карасев
Павел Карасев
90
17
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
26
Черевко
Александр Черевко
85
Запасные
38
Акишин
Александр Акишин
5
Пуцко
Александр Пуцко
8
Аделейе
Айоделе Аделейе
14
Богаев
Дмитрий Богаев
78
Калинский
Николай Калинский
77
Савичев
Константин Савичев
22
Колесниченко
Кирилл Колесниченко
44
Секульски
Лукаш Секульски